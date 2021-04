Als Mitglied der Box-Nationalmannschaft war es Marschalls größter Traum, in Montreal 1976 als erster Sinto für Deutschland bei Olympischen Spielen anzutreten. Nach seiner Ausbootung beendete er enttäuscht mit 22 Jahren die Karriere. "Kein Trainer hat sich mit mir in Verbindung gesetzt, kein Funktionär hat jemals mehr nach mir gefragt", schreibt Marschall in seiner Biografie. Heute trainiert er in Minden selbst junge Boxer und ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Dokumentation- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma.