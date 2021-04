Deutschland-Achter: Sehnsucht nach Wettbewerb

2020 sollte ein Olympiajahr sein, doch dann gab es nur einen einzigen Wettbewerb: die EM in Polen. Der Deutschland-Achter siegte standesgemäß vor Rumänien und den Niederlanden. Allerdings fehlte mit England das Boot, das die Deutschen 2016 in Rio um den Olympiasieg brachte. Wie hat es der ärgste Konkurrent durch die Pandemie geschafft? Die EM soll ein bisschen Klarheit bringen und zeigen, was bis zu den verschobenen Olympischen Spielen im Sommer in Tokio noch zu tun ist.