Also weiß keine der Crews so genau, wo sie steht, wenn es in Polen zum großen Kräftemessen kommt. Die Engländer, Olympiasieger 2016 und in den letzten Jahren stets der größte Widersacher des Deutschland-Achters, sind nicht dabei. "Die haben sich früh entschieden, in diesem Jahr keinen Wettkampf zu bestreiten", erzählt Schmidt. Für ihn: "Unvorstellbar." Sauer betont: "Wir glauben fest daran, dass Wettkämpfe zu fahren ein wesentliches Element ist, um erfolgreich bei den Olympischen Spielen zu sein." Die nun im Sommer 2021 in Tokio stattfinden werden. Hoffentlich.