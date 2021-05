Die Hoffnungen der deutschen Ruderer auf weitere Startplätze für die Olympischen Spiele haben sich als Wunschdenken erwiesen. Bei der finalen Qualifikation auf dem Rotsee in Luzern konnte am Sonntag nur der Doppelzweiter der Frauen das Ticket für die Spiele in Tokio lösen. Insgesamt waren acht deutsche Boote bei der Nachqualifikation für Tokio an den Start gegangen.