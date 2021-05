Der Deutsche Rugby-Verband ist einer der kleinsten olympischen Spitzenverbände, die im DOSB organisiert sind und vertritt aktuell rund 16.500 Mitglieder in 137 Vereinen bundesweit. Gegründet wurde der Verband im Jahre 1900 in Leipzig. Die ältesten deutschen Klubs Heidelberger RK (gegründet 1872), DRV Hannover 78 (1878) und der SC Frankfurt 1880 (1880) hatten den Sport damals schon in den beiden Hochburgen Heidelberg und Hannover etabliert. Die größten Erfolge sind eine olympische Bronze-Medaille 1900, sowie die Europameisterschaft in der olympischen Siebener-Variante des Sports.