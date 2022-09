Das Turnier im Cape Town Stadium begann für das deutsche Team am Freitag mit einer herben Enttäuschung. In der Auftaktpartie gegen Chile verspielte das "Wolfpack" eine 12:0 Pausenführung durch einen chilenischen Doppelschlag in Durchgang zwei. Deutschland spielte in Folge zweier Zeitstrafen in doppelter Unterzahl.