Die Turniere im olympischen Siebener-Rugby werden in der Regel über zwei oder drei Tage in einem einzigen Stadion ausgetragen. Teams spielen bis zu drei Spiele an einem Tag, was für die Aktiven sehr intensiv, aber aufgrund der vergleichsweise kurzen Spielzeit machbar ist. Für die Zuschauer gibt es den gesamten Tag über Rugby zu sehen und typischerweise ist die Atmosphäre bei den großen Turnieren ausgelassen und erinnert ein wenig an Karneval.