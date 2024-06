Fußball-EM 2024: Rumänien mit Traumstart gegen die Ukraine

Im Testspiel gegen Deutschland (0:0) zeigte die Ukraine noch eine vielversprechende Leistung, zum Auftakt der Fußball-EM war davon nicht mehr viel zu sehen. Nach dem 0:3 gegen Rumänien steht das Team von Serhij Rebrow in der Gruppe E nun gehörig unter Druck. Nächster Gegner ist am Freitag, 15 Uhr, die Slowakei. Rumänien bekommt es am Samstag (21 Uhr/ZDF live) mit Gruppenfavorit Belgien in Köln zu tun.