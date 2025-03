SaiLGP: Höhenflüge und ein Crash im Hollywood-Revier

Quelle: Simon Bruty for SailGP

Team Germany erreichte beim SailGP in Los Angeles den siebten Platz.

"Eine Regatta fühlt sich meist so gut an wie das letzte Rennen." Das sagt Fahrer Erik Heil vom Germany SailGP Team oft. Im Hollywood-Revier von Los Angeles konnte der deutsche Rennstall das Wochenende mit einem herausragenden zweiten Rang im siebten Lauf abschließen.

Nach den Rängen 8, 5, 7, 11, 7, 7 und 2 beendete die Mannschaft den SailGP-Gipfel in der ehemaligen und 2028 wiederkommenden Olympia-Metropole Los Angeles auf Platz sieben. Fahrer Erik Heil zog danach optimistisch Bilanz.

Team Germany im Endspurt stark

Der dreimalige Olympia-Dritte sagte nach der vierten von 14 Regatten in der fünften SailGP-Saison: "Es waren heute nochmal drei Rennen in sehr fordernden leichten Winden."

Unsere Starts in den ersten beiden Rennen waren nicht optimal, aber wir haben uns ganz gut zurückgekämpft.

Vor allem der Höhenflug im letzten Lauf hat Erik Heils Crew nur eine Woche vor dem nächsten Event in San Francisco Mut gemacht: "Ich bin sehr happy, dass wir da mit einem guten Start noch einmal eine gute Platzierung herausfahren konnten."

Die einzige Frau an Bord muss kurbeln

Dazu trug als einzige Frau im deutschen Team Strategin Anna Barth aus Kiel noch intensiver bei als ohnehin erwartet. Weil bei leichten Winden nur vier- und nicht fünf- oder sechsköpfige Crews im Einsatz sind, muss die 20 Jahre junge Athletin zur Kraftgenerierung an Bord am Grinder kurbeln.

Sie ist gefordert, weil die anderen drei Positionen an Bord - Steuermann, Flügeltrimmer, Flight Controller - nicht flexibel sind und die beiden klassischen Grinder in der Minimalbesetzung fehlen. "Es war hart heute", berichtete die 1,69 Meter große Athletin, die zuletzt verstärkt im Gym für ihre Doppelfunktion als Strategin und am Grinder gearbeitet hat.