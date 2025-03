SailGP: Anna Barth - Von der Elbe auf die Segelweltbühne

Der SailGP gastiert am Wochenende in Los Angeles. Nach dem Strafpunktgewitter von Sydney soll es für Team Germany aufwärtsgehen. Anna Barth kämpft als einzige deutsche Frau dafür.

SailGP-Strategin Anna Barth: Im Einsatz für Team Germany. Quelle: Alex Schmidt

Wenn am Wochenende der Startschuss für den SailGP vor Los Angeles ertönt (Samstag und Sonntag jeweils im ZDF-Livestream), formieren sechs Segler und eine Seglerin das Germany SailGP Team. Anna Barth ist die einzige Frau im Spiel.

Die 20 Jahre junge Hamburgerin kam vor eineinhalb Jahren als Küken in die Crew. Inzwischen ist die seit zwei Jahren in Kiel lebende Strategin auf dem Wasser und an Land zur verlässlichen Powerplayerin gereift.

Strafen für Kollisionen im Training haben Team Germany beim SailGP-Event in Sydney eine gute Platzierung gekostet. Immerhin der Abschluss war versöhnlich. 09.02.2025 | 1:43 min

Anna Barth: Über Ausflüge mit dem Vater zum Segeln gekommen

Den Segelsport hat Anna Barth schon als Kind bei Ausflügen auf des Vaters robuster Elb-H-Jolle zur kleinen Insel Schweinesand für sich entdeckt. Im Mühlenberger Segel-Club lernte sie, die Kinderjolle Opti im anspruchsvollen Elbstrom zu bändigen, bevor sie in rasantere Gleitjollen umstieg.

Ich hatte es immer schon ein bisschen mit größer und schneller. „ Anna Barth, Germany SailGP Team

Den begehrtesten Job für deutsche Seglerinnen hat sich die bodenständige wie kluge Sportlerin früh erkämpft. Anna Barth verdient ihr Geld als Segelprofi, tritt rund um den Globus mit Steuermann Erik Heil und Team Germany in der schnellsten Segelliga gegen die besten Segler der Welt an.

Aufgefallen war sie Erik Heil mit einem Junioren-WM-Titel im 29er - der Vorstufe zum olympischen Skiffsegeln im 49er (Männer) und 49erFX (Frauen). Heute ist die 1,69 Meter große Athletin doppelt engagiert: im SailGP und in der eigenen Olympia-Kampagne.

Hohe Geschwindigkeiten und keine Bremsen auf dem Wasser, das bedeutet SailGP. 21.01.2025 | 1:28 min

Olympia und SailGP-Erfolg im Visier

Mit der 17 Jahre jungen Emma Kohlhoff bestreitet Anna Barth parallel zum SailGP-Intensivengagement eine Olympiakampagne im 49erFX.

Olympischer Erfolg ist ein Riesenziel von mir. „ Anna Barth, Germany SailGP Team

Während Emma Kohlhoff erst 2027 Abitur macht, nutzt Anna Barth seit ihrem Abitur 2023 am Hamburger Gymnasium Hochrad die Zeit zur Fortbildung auf Höchstniveau. "Die meisten gehen den klassischen Weg, sind erst olympisch erfolgreich, gewinnen eine Medaille und kommen dann in den SailGP. Bei mir mixt es sich", beschreibt sie die sich gegenseitig beflügelnden Disziplinen.

Die Teamgefährten sind Ratgeber und Vorbilder

Anna Barth nutzt ihre SailGP-Chance, um von den Stars zu lernen, sagt: "Ich sehe, wie Erik und Stu arbeiten, kann alles fragen und von ihnen lernen." Der zweimalige Olympia-Dritte Erik Heil und sein britischer Flügeltrimmer und Olympiasieger Stuart Bithell sind Teamgefährten, Vorbilder und Ratgeber.

Heil wiederum schätzt Anna Barth als "gigantischen Charakter" und "wichtiges Asset fürs Team", sagt: "Anna ist sehr analytisch, dient dem Team auf mehreren Ebenen." Er sagt, sie sei "für ihr Alter sehr wissenschaftlich unterwegs", attestiert ihr "eine gute Entwicklung".

SailGP: Team Germany unter Druck

Als Strategin im jungen deutschen Team ist Anna Barth auf dem F50-Katamaran meist hinter Erik Heil positioniert, kümmert sich um die Navigation im Verhältnis zu den anderen Booten auf dem Kurs. Sie tritt in Segelstadien von Weltmetropolen wie Dubai, Sydney, New York oder Rio de Janeiro an - und am 16./17. August auch zur Deutschland-Premiere vor Sassnitz.

Wann und wo finden die SailGP-Events statt? 23./24. November 2024: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

18./19. Januar 2025: Neuseeland, Auckland

8./9. Februar 2025: Australien, Sydney

15./16. März 2025: USA, Los Angeles

22./23. März 2025: USA, San Francisco

3./4. Mai 2025: Brasilien, Rio de Janeiro

7./8. Juni 2025: USA, New York

19./20. Juli 2025: Großbritannien, Portsmouth

16./17. August 2025: Deutschland, Sassnitz

12./13. September 2025: Frankreich, St. Tropez

20./21. September 2025: Schweiz, Geneva

4./5. Oktober 2025: Spanien, Cadíz

7./8. November 2025: wird noch bekannt gegeben

29./30. November 2025: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi

Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

An diesem Wochenende geht es in Los Angeles zur Sache. Nach dem dramatischen Strafpunktgewitter in Folge von zwei in Sydney verursachten Trainingskollisionen startet Team Germany in der Olympiastadt LA auf dem kleinsten Ligakurs unter Druck ins vierte Event der Saison.

Die Sterne standen für uns zuletzt nicht günstig. „ Erik Heil, Skipper Germany SailGP Team

Erik Heils Zielsetzung: "Wir wollen gut aus dem Loch von Sydney zurückkommen, den Teamspirit hochkriegen, die Brust wieder weiten und bestmögliche Plätze erreichen." Seine Überzeugung von der wachsenden Güte des deutschen Teams beim Aufstieg in der Segel-Formel 1 ist unerschüttert.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 14 zweitägige Events mit fünf Rennen für alle Team plus Triple-Finale

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil (plus max. 5 Personen in der Crew)

Zwar ist Team Germany mit immer noch sechs Minuspunkten nach drei von 14 SailGP-Gipfeln auf Platz zwölf vorerst das Liga-Schlusslicht, doch Erik Heil sagt: "Unsere Entwicklung ist gut. Wir haben immer gesagt, dass ein Podiumsplatz drin ist, wenn alles zusammenläuft. Das bleibt so."