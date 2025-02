Van den Hövel: Wie Bodybuilding SailGP-Seglern Flügel macht

Am Wochenende will das Team von Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel daran anknüpfen. Erik Heil sagt: "Wir haben in der Kommunikation ein gutes Niveau erreicht. Die Starts waren zuletzt in Auckland vernünftig. Es könnte ein bisschen nach vorne gehen."