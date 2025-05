SailGP nach Flügelbruch:Wie Team Germany die Zwangspause nutzt

Zwangspause angeordnet zur Überprüfung der Boote

Weil die Beinahe-Katastrophe in der Formel 1 des Segelsports nicht zum ersten Mal passierte, traten die Veranstalter danach auf die Notbremse: Nach fünf SailGP-Events in Dubai, Auckland, Sydney, Los Angeles und San Francisco wurde die Rio-Premiere abgesagt

Die schnellste Liga des Segelsports schickte sich selbst in die Reparatur-Zwangspause. Aus Sicherheitsgründen werden alle Boote und insbesondere ihre Segelflügel geprüft und überholt, bevor die fünfte SailGP-Saison am 7. und 8. Juni in New York fortgesetzt wird.

Sicherheit der Segler hatte Vorrang

Verständnis für Rio-Absage überwiegt

Team-Workshop in Kiel

Die Teams nutzen die Wartezeit für Renn- und Trainingseinsätze bei anderen Serien und in anderen Bootsklassen. Die meisten Mitglieder des deutschen Rennstalls von Kommunikationsunternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel sind in diesen Tagen in Kiel.

Im norddeutschen Heimatrevier ihres Steuermanns trainieren sie auf kleinen Booten wie Motten, die auf Foils so übers Wasser fliegen wie die XL-Rennboote im SailGP. Alle wohnen zusammen inmitten blühender Rapsfelder auf dem Landhof ihres Skippers in Strande.

Aus Heil wird Kosegarten-Heil

Der 35 Jahre alte zweimalige Olympia-Dritte hat am 11. April auf den Malediven seine Lebensgefährtin Louisa Kosegarten geheiratet. Im kleinen Kreis von 18 Familienangehörigen und engen Freunden gaben sich die beiden Mediziner das Ja-Wort am Strand.

Deutschland-Premiere jetzt schon im Fokus

Gut ein Monat bleibt noch bis zum Neustart in New York am 7. und 8. Juni. Es folgt das erste Europa-Event in Portsmouth (19./20. Juli), bevor die mit Spannung erwartete Deutschland-Premiere (16./17. August) in Sassnitz auf Rügen steigt.