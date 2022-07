Englands Verband (FA) hat die Niederländerin schließlich auf die Insel gelockt, weil sie eben genau weiß, wie titeltaugliches Coaching bei einem Heimturnier geht: Bei der EM 2017 verwandelte sich der Endspielort Enschede in eine "Oranje"-Partymeile, in der Wiegmann auch am Ende wie ein nüchterner Fels in der Brandung wirkte. Im Gegensatz zu ihren Landsleuten hatte sie Vivianne Miedema, Lieke Martens und Co. die Sensation ja zugetraut.