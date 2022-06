Doch mit der Wiedervereinigung kam die Zeit der Tränen. Bis 2015 dümpelte der "Club", wie er in Magdeburg genannt wird, in der vierten Liga herum. Dann der Sprung in die 3. Liga, 2018 gar der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Doch es ging sofort wieder runter. Und zwei Jahre lang kämpften die Blau-Weißen gar gegen das erneute Abgleiten in die Bedeutungslosigkeit.