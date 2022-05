In einer dramatischen Schlussphase war Benfica erst in allerletzter Sekunde der Ausgleich zum 32:32 gelungen. Angetrieben von ihren lautstarken Fans holten sich die Portugiesen anschließend in der Verlängerung auch den Titel. Was auch daran lag, dass Magdeburg trotz bester Chancen immer wieder am überragenden Benfica-Torhüter Sergey Hernandez scheiterte.