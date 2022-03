Die Schach-Bundesliga will auch noch in anderer Weise auf die Situation reagieren und möglicherweise demnächst erstmals elektronische Bretter zulassen. "Ich will nicht ausschließen, dass das am dritten oder vierten Spieltag zum ersten Mal in der Bundesliga auftaucht", sagte der Liga-Sprecher. Doch niemand weiß, wie dann die Situation der Spieler in der Ukraine ist. "Wir wissen nicht, was morgen kommt", sagte Kirill Shevchenko vor ein paar Tagen.