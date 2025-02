Schach: Vincent Keymer triumphiert bei Top-Turnier

Sieg im Halbfinale gegen Carlsen

Weitere Turniere in Paris und New York

Das Turnier in einem Luxus-Ressort an der deutschen Ostsee-Küste ist Teil der sogenannten Grand-Slam-Serie im Freestyle-Schach. Weitere Wettbewerbe finden in Paris, New York, Delhi und zum Abschluss im Dezember in Kapstadt in Südafrika statt. Ausgeschüttet werden bei der Freestyle Grand Slam Tour insgesamt vier Millionen Dollar.