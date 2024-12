Blitzschach-WM: FIDE erlaubt Carlsen das Tragen einer Jeans

Carlsen hatte am Samstag bei der Schnellschach-WM für einen Eklat gesorgt, als er in einer Jeans ans Brett treten wollte . Die FIDE verdonnerte ihn deswegen zu einer Geldstrafe von 200 US-Dollar und stellte Carlsen ein Ultimatum. Daraufhin kündigte der 34-Jährige seinen Rückzug an, er wolle lieber irgendwohin reisen, "wo das Wetter schöner ist als hier". Nun bleibt er und will es bei der ebenfalls in New York stattfindenden Blitzschach-WM wissen.