Schach-Boom schon vor der WM, aber nur online

Schach-Weltmeisterschaften gibt es seit 187 Jahren. Aber seit den legendären Duellen zwischen Bobby Fischer und Boris Spasski vor fast 50 Jahren hat kaum ein Endkampf so viel Aufmerksamkeit gefunden, wie es beim Duell zwischen dem norwegischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und seinem russischen Herausforderer Ian Nepomniachtchi der Fall sein wird. Das WM-Duell in Dubai fällt mitten in einen Schach-Boom hinein.