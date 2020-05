Wie lange Schalke so durchhält, ohne Insolvenz anmelden zu müssen, ist offen. Immerhin so viel ist klar: "Wenn der Fußball nicht da ist, bleibt uns wenig. Für einen Fußballverein wie den FC Schalke 04 ist die Durchführung eines Fußballspiels elementar wichtig, weil nahezu alle unsere Einnahmen an der Durchführung eines Fußballspiels hängen", verriet Finanzvorstand Peter Peters in einem Live-Interview mit Fans auf der Schalker Facebook-Seite.