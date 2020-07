Kein Wort über die Kalamitäten des Vereins Schalke 04, der bei einem Schuldenstand von ca. 200 Millionen Euro wirtschaftlich an die Wand gefahren wurde und sportlich nach 16 sieglosen Spielen in Serie nur noch Spott und Mitleid einfährt. Kein Wort über die Demonstrationen der Fans, kein Eingeständnis von Fehlern und nicht mal der Hauch einer Einsicht, dass die Zeit autokratischer Machtmenschen in dieser Branche abgelaufen zu sein scheint.