Biathlon auf Schalke: Warum Schalke das Geld braucht

Was wurde Rudi Assauer belächelt, als der damalige Manager des FC Schalke 04 vor mehr als 20 Jahren bei der Eröffnung der Multifunktionshalle in Gelsenkirchen-Erle davon schwärmte, was hier am Berger Feld an Veranstaltungen alles stattfinden könne. Konzerte von großen Musikstars wie Taylor Swift (Stichwort "Swiftkirchen"), Ed Sheeran, Coldplay oder Robbie Williams gab es seit der Einweihung im August 2001, doch Assauer fantasierte sogar von Wintersport im Flachland Ruhrgebiet.