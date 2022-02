Einer, der die Summe locker auffangen könnte, ist erst seit einem Jahr weg: Tönnies. Der 65-Jährige hat seine finanzielle Unterstützung bereits per "Bild" angeboten, was in der kritischen Fanszene für Kopfschütteln sorgt. "Wenn Herr Tönnies dem Verein über weitere Sponsoringaktivitäten helfen will, stehen ihm dafür bekannte Kanäle zur Verfügung. Dass er diese Dinge immer über Medien spielt, lässt an seiner Ernsthaftigkeit zweifeln“, wirft Kolbe ein. Und dass ausgerechnet Hans-Joachim Watzke in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball-Liga den Schalkern helfen will, löst bei vielen Königsblauen ebenfalls Unbehagen aus.