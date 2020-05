Seit dem 17. Januar kein Ligaspiel mehr gewonnen, nur vier Punkte aus den letzten sieben Partien geholt: Vor dem Corona-Lockdown am 13. März ging nichts mehr bei den in der Hinrunde so überraschend starken Gelsenkirchenern. Als eigentlich der 26. Spieltag und damit das Revierderby beim BVB steigen soll, ging Schalke am Stock. Zu der desaströsen Rückrunden-Bilanz kamen etliche Verletzte. Doch dann wurde 24 Stunden vor dem Anpfiff nicht nur das Derby abgesagt, sondern der gesamte Spielbetrieb vorerst eingestellt.