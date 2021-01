Weil Hoffnungsträger Kolasinac erst am Montag ins Training einsteigt, muss der neue Trainer am Samstag in Berlin vorerst sowieso noch mit dem alten Personal auskommen. Mit frischer Motivation, ein paar taktischen Kniffen wie einer variablen Viererkette in der Abwehr und vor allem endlich erkennbarem Zusammenhalt soll der erste Dreier seit dem 17. Januar 2020 gelingen.