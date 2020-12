"Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden", sagte Gross, der einen Vertrag bis zum Saisonende erhält und noch am Sonntag eine erste "interne" Einheit leitete.