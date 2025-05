Vor Clasico gegen Barcelona: Real mit nächster Schiri-Schelte

"Das grenzt ja schon fast an Körperverletzung, was die mit dem Mann da gemacht haben", sagt ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer im ZDFBolzplatz : "Das hat man ja auch in der Spielleitung gesehen, an Körpersprache, Gestik, dass er sich fast für jeden Pfiff entschuldigt hat."