Der Präsident des Dachverbands der Modernen Fünfkämpfer, Klaus Schormann, hat auf die Kritik an den Regeln nach dem Olympia-Drama um Annika Schleu reagiert. "Für uns ist völlig klar: Man muss uns nicht auffordern, über das Regelwerk nachzudenken. Das tun wir permanent", sagte er. "Wir haben das Regelwerk überarbeitet schon die letzten drei Jahre und haben all das, was jetzt kritisiert wird, schon längst zu Papier gebracht. Aber wir dürfen unser Regelwerk nur alle vier Jahre verändern, das ist in den Statuten festgelegt. Wir mussten die Regeln, die wir haben, hier anwenden."



"Wenn dann die Frau Werth und andere sagen, geht doch auf den Roller, das ist alles ein absoluter Unsinn", beschwerte sich Schormann über die Kritik unter anderem von der siebenmaligen Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth.



Schormann wolle in Zukunft zudem mehr Eigenständigkeit für seinen Verband bei Olympischen Spielen und nicht auf fremde Funktionsträger angewiesen sein.