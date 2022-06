Die Top-Events in diesem Sommer - die WM in Budapest, die für ihn am Montagvormittag mit dem Vorlauf über 800 Meter Freistil beginnt, und die EM im August in Rom - nimmt er dabei jeweils als individuellen Höhepunkt, an dem er topfit sein möchte. "Aber wenn man das große Ganze betrachtet, ist dieses Jahr schon eine Durchgangsstation und Paris ist wieder das große Ziel", räumt Wellbrock ein.