Lukas Märtens bei Schwimm-WM : Mit mehr Lockerheit zum Titel?

Zunächst einmal steht jedoch die WM in der ungarischen Metropole an, Mitte August wartet auf die internationale Schwimm-Elite zudem die EM in Rom. Weil er in diesem Jahr so viele Starts und Wettkämpfe wie möglich absolvieren will, findet Märtens diesen doppelten Saisonhöhepunkt zwar gut, vermutet aber schon: "Das wird schwierig, vor allem auch den Kopf fit und die Spannung noch bis zur EM zu halten."