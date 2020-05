Im Winter 1928 trainierte Kemmerich also in Hamburg mit "Leo", einem zweijährigen kalifornischen Seelöwen, den er von einem Hamburger Zirkus erworben hatte – und er trommelte fleißig für sein Projekt. Sogar die New York Times berichtete am 29. Januar 1928, Kemmerich habe sich einen Seelöwen als "Pacemaker" organisiert, um am Osterfest 1928 den Weltrekord wieder an sich zu reißen.