Schwimmen: Gose holt Silber bei Kurzbahn-WM in Budapest

Gose war bei der Kurzbahn-WM am Tag zuvor Sechste über die halbe Distanz geworden und hatte dabei ebenfalls einen deutschen Rekord erzielt. Für Gose steht am Freitag in Ungarns Hauptstadt noch ein Einzelstart über die 1.500 m auf dem Programm. Über diese Distanz hatte sich die Magdeburgerin auf der Langbahn bei den Olympischen Spielen in Paris und bei der WM in Doha in diesem Jahr jeweils Bronze gesichert.