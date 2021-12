Wellbrock hatte am vergangenen Donnerstag den Freiwasser-Weltcup in Abu Dhabi gewonnen, dabei aber auch - anders als seine großen Becken-Rivalen - einige Körner gelassen. "So ein Zehn-Kilometer-Rennen zieht immer viel Energie", erklärte Wellbrock. Daher habe in den drei wettkampffreien Tagen "Regeneration an erster Stelle" gestanden. Auch ins WM-Becken ist er im Training gesprungen, denn die Umstellung vom offenen Gewässer auf die kurze 25-m-Bahn ist für ihn etwas völlig Neues: "Ich bin gespannt, wie mir das gelingt."