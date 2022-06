"Er kam halt raus aus dem Wasser und meinte, er habe sich nicht ausbelastet und könnte noch weiterschwimmen", berichtete Berkhahn und monierte, Wellbrock, der am Sonntag schon wieder in der Freiwasser-Staffel startete, habe sich zu sehr an Finke orientiert. Und Paltrinieri, am Ende vier Sekunden schneller als der Deutsche, davon preschen lassen. "Das", so der 51-Jährige, "war eben etwas zu verhalten."