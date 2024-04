Hendel: Geschäft mit "Chancen und schwarzen Schafen"

Zuletzt gab es beim Halbmarathon in Peking einen kuriosen Zieleinlauf: Der chinesische Lokalheld He Jie gewann das Rennen - aber nur, weil drei afrikanische Läufer auf den letzten Metern regelrecht auf ihn warteten und ihn vorbeiließen. Tempomacher gehören zum Geschäft im Marathonsport, üblicherweise findet ihr Wirken jedoch weniger auffällig statt.

ZDFheute : Herr Hendel, Sie haben sich viel vorgenommen für Ihr Rennen beim Hamburg-Marathon am Sonntag. Werden Sie die Hilfe eines Tempomachers in Anspruch nehmen?

Sebastian Hendel : Es wird von den Organisatoren engagierte Tempomacher geben. Man könnte auch einen persönlichen Helfer mitbringen. Aber für das, was ich laufe - ich will ja meine Bestzeit auf unter 2:10 Stunden drücken - ist es schwierig, gute Tempomacher zu finden.

Hendel : Genau. Tempomacher müssten sich gezielt auf so eine Leistung vorbereiten. Und sie müssen einen guten Tag haben. Sonst kann es passieren, dass sie schon bei 15 Kilometern aussteigen. Afrikanische Tempomacher sind schnell, das ist immer eine Option. Aber ich habe da zwiegespaltene Erfahrungen. Ich habe erlebt, dass Läufer, die zum ersten Mal aus Kenia herausgekommen sind, in einer europäischen Großstadt auf abgesperrten Straßen überhaupt nicht wissen, wie sie sich orientieren sollen. Da wird dann in den Kurven extrem weit außen gelaufen, so dass man auf jedem Kilometer ein paar Meter mehr macht. Oder sie halten das Tempo nicht gleichmäßig. Oder sie haben das ungewohnte Essen nicht vertragen, dann sind sie im Rennen plötzlich schon früh weg.

Hendel: Es ist wie in anderen Bereichen auch: Wenn ich einen europäischen Tempomacher will, muss ich tiefer in die Tasche greifen als für einen afrikanischen Tempomacher. Das mag nach Ausbeutung klingen, aber es ist einfach so. Wir alle wissen, wo die meisten unserer Klamotten produziert werden. Trotzdem kauft kaum jemand den Pulli für 200 Euro, der in Deutschland hergestellt wurde. Wir Profiläufer sind keine Millionäre, wir kommen über die Runden. Wir müssen sehen, dass Chance und Risiko im Verhältnis bleiben.