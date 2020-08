Selbst Michael Schumacher wurde in seinem Abschiedsjahr 2006, nach fünf WM-Titeln für die Scuderia, mit der gnadenlosen Ferrari-Politik konfrontiert - auch wenn das nach außen nicht so auffiel. Schumacher konnte sich damals über einige Zeit nicht wirklich entscheiden, ob er aufhören, oder doch noch ein Jahr anhängen sollte. Ferrari wartete nicht ab, sondern machte schnell einen Vertrag mit Kimi Räikkönen und legte Schumacher einen Rücktritt nahe, so dass alle ihr Gesicht wahren konnten.