Sebastian Vettel hat offenbar jegliches Vertrauen in Ferrari verloren. Seinen Dreher beim Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg will er zwar nicht entschuldigen ("Das darf mir nicht passieren"), aber er sagt auch immer wieder: Sein Auto, in dem er im Training in Spielberg noch schneller als Teamkollege Charles Leclerc gewesen war, sei im Laufe des Wochenendes aus unerfindlichen Gründen immer schlechter geworden, fast unfahrbar. Was ja auch Inboard-Videos bestätigen.