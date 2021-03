10. März

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (23:08,0 Min./23:39,0 Min.) 1:0

Team New Zealand - Luna Rossa Team 0:1 (24:48,0 Min./24:41,0 Min.) 1:1

12. März

Team New Zealand - Luna Rossa Team 0:1 (27:55,0 Min./27:18,0 Min.) 1:2

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (29:53,0 Min./30:56,0 Min.) 2:2

13. März

Team New Zealand - Luna Rossa Team 0:1 (29:23,0 Min./29:05,0 Min.) 2:3

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (27:27,0 Min./29:08,0 Min.) 3:3

15. März

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (25:17,0 Min./26:15,0 Min.) 4:3

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (38:57,0 Min./42:52,0 Min.) 5:3

16. März

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (25:29,0 Min./25:59,0 Min.) 6:3

17. März

Team New Zealand - Luna Rossa Team 1:0 (26:08,0 Min./26:54,0 Min.) 7:3