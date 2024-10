Segeln: Neuseeland gewinnt wieder den America's Cup

Das Emirates Team aus Neuseeland in Aktion während des America's Cup in Barcelona.

Novum: Dritter Erfolg in Serie

Als erstes Team in der 173-jährigen Cup-Geschichte konnten die "All Blacks des Segelsport" damit drei Cup-Siege in Folge erringen. Insgesamt war es nach 1995, 2000, 2017 und 2021 der fünfte Cup-Triumph."