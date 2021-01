Den können wir an Bord bereitstellen über unsere Solarpaneele. Wir können diesen Messwert produzieren in sehr hoher Qualität, so wie auf einer "Polarstern", wie auf einem Top-Forschungsschiff. Und das fließt in die internationalen Datenbanken ein und wird für die nächsten Dekaden und vielleicht sogar über mehr als hundert Jahre immer wieder für die Klimaforschung wichtige Anhaltspunkte liefern, um diese Veränderung im Ozean besser zu verstehen.