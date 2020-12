Boris Herrmann war schon 2019 in aller Munde, als er gemeinsam mit seinem Freund und Teamgründer Pierre Casiraghi die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg auf der Rennyacht von Europa nach New York segelte. Jetzt bringt er sein Abenteuer in Wort und Bild in die heimischen Wohnzimmer.