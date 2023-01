Die acht bis neun Tonnen schweren Imocas sind an Lastenlimits herangebaut. Entlang dieser Grenzen orientiert sich das Handeln der Crews. Mehrere Alarmsysteme an Bord signalisieren in oft dramatischer Akkustik das Erreichen der Lastengrenzen für Rigg, Foils und Co. Wer das Gaspedal dann noch weiter durchdrückt, riskiert Bruch an Bord. Die Versuchung könnte im Team größer sein als beim Solosegeln wie in der Vendée Globe, die längst auf Imocas bestritten wird.