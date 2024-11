ZDF-Doku zur SailGP : Segelstürmer in der Formel 1 der Meere

von Tatjana Pokorny 15.11.2024 | 00:01 |

Schnell, schneller, SailGP: Die Formel 1 des Segelsports startet am 23. November in Saison 5. Ein Multitalent will das deutsche Team nach dem Einstiegsjahr zum Erfolg führen.