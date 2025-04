SailGP: Rennen in Rio vorsichtshalber abgesagt

Die Absage durch die Liga kam gut drei Wochen vor dem geplanten Event in Rio. Ein Pressestatement ließ verlauten, dass man bei ausgewählten Flügelsegeln der F50-Flotte ein Defekt festgestellt habe. Deshalb hätte SailGP die schwierige Entscheidung getroffen, die Veranstaltung in Rio vom 3. bis 4. Mai abzusagen , um den Teams die Zeit für erforderliche Reparaturen zu geben. Man hoffe, dass der Termin in New York (7. - 8. Juni) gehalten werden könne.