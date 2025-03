SailGP in San Francisco: Mastbruch-Schock für Australien

Sehen Sie hier die Zusammenfassung vom 5. Rennen in San Francisco.

Rekordsieger Australien war nach Top-Leistungen beim SailGP in San Francisco schon auf dem besten Weg ins Finale. Im siebten und letzten Rennen vor dem Showdown dann das Drama: Mast und Flügelsegel des australischen Rennkatamarans kollabierten kurz nach dem Start mit lautem Getöse und landeten in mehreren Teilen auf dem Deck und im Wasser.

Quelle: Jason Ludlow for SailGP

Das Flügelrigg des australischen Rennkatamarans kollabierte am Sonntag kurz nach dem Start zu Rennen 7.

Während die sechsköpfige Crew nach ersten Meldungen der SailGP-Veranstalter am späten Sonntagabend unverletzt blieb, hatten die Australier und ihre umgehend herbeigeeilten Helfer in der Bucht von San Francisco zwischen Golden Gate Bridge und der Insel Alcatraz alle Hände voll zu tun, das Boot zu sichern und Teile aus dem Wasser zu fischen.

Die zwölf Boote des SailGP vor schwieriger Mission: Weil in der Bucht von San Francisco das Wasser kalt ist, wird die Fahrt übers Wasser wacklig.

Tom Slingsby nach dem Drama in frischen Winden um 15 bis 18 Knoten

18 Monate zuvor brach der Kiwi-Flügel

Einen Schock wie an diesem Tag in San Francisco hat der australische "Windflüsterer" in der Formel 1 des Segelsports noch nicht erlebt. Während seine Crew glimpflich davonkam, sah es auf dem grün-gelben Boot wie auf einem Schlachtfeld aus.