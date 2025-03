Vor SailGP in San Francisco: Team Germany mit Aufholjagd

Vor SailGP in San Francisco : Team Germany braucht Aufholjagd

von Tatjana Pokorny 22.03.2025 | 07:38 |

Eine Woche nach dem SailGP in LA startet das fünfte Event in der fünften Saison der Segel-Formel-1. In San Francisco will Team Germany die Rote Laterne loswerden.