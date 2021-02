Während Herrmann alleine auf See wenig von der wachsenden Begeisterungswelle zuhause mitbekam, kämpfte er sich durch die Höhen und Tiefen des Rennens. Als dramatischstes Ereignis hat er das Auseinanderbrechen der Rennyacht von Konkurrent Kevin Escoffier in Erinnerung. Und die damit verbundene Rettungsaktion in stürmischer Südatlantik-Nacht, an der er selbst beteiligt war. Die meiste Überwindung habe ihn das Klettern in den 29 Meter hohen Mast seines Bootes gekostet, weil er Höhenangst habe.