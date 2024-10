Boris Herrmann: Können um den Sieg bei Vendée Globe segeln

Boris Herrmann ist bereit für sein zweites Segel-Solo um die Welt. Knapp vier Wochen vor dem Start des 10. Vendée Globe am 10. November im französischen Les Sables-d'Olonne berichtete der 43-Jährige vom Stand der Vorbereitungen. "Ich bin aufgeregter als letztes Mal. Woran das liegt, weiß ich gar nicht so genau", sagte Herrmann in Hamburg.