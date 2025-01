Vendée Globe: Charlie Dalin triumphiert in Rekordzeit

Der Franzose Charlie Dalin hat die zehnte Ausgabe der Vendée Globe in Rekordzeit gewonnen. Der Hochseesegler aus Le Havre erreichte bei der Regatta solo um die Welt nach 64 Tagen, 19 Stunden und 22 Minuten das Ziel in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste.