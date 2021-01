Deshalb kann auch der fünftplatzierte Bestaven ("Maître Coq IV") mit einem Guthaben von 10 Stunden und 15 Minuten nach zuletzt furioser Aufholjagd noch in den Kampf um die Vendée-Globe-Krone eingreifen. Der Franzose wird am Donnerstagmorgen im Ziel erwartet. Die dritte Unbekannte im Rechenspiel um die Platzvergabe ist Jean Le Cam. Der Franzose segelt als Achter. Könnte er die Distanz zu Dalin noch deutlich verkürzen, kann auch er noch in den Kampf um die Top fünf eingreifen.